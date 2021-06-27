Kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtaran doktor: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

YALOVA

Olay, 16 Haziran’da, Adnan Menderes Mahallesi Umut Sokak’ta meydana geldi. Kardeşiyle birlikte komşusundan izin alıp erik ağacına tırmanan Hamza Dağ, ayağının kaymasıyla düştü. Ağacın dibindeki bahçe korkuluklarının üzerine çakılan Dağ’ın kalbine 13 santimetre demir korkuluk saplandı. Korkuluktan kendisi kurtulan Dağ, evine kadar yürüdü. Dağ’ın kanlar içinde kaldığını gören arkadaşları, bağırmaya başladı. Sesler üzerine dışarı çıkan anne Yadigar Dağ, oğlunu komşularının yardımıyla özel hastaneye götürdü. Yolda kalbi duran Hamza Dağ'a, hastanede hayat kurtaran müdahale yapıldı. Sedyenin üzerine çıkan Opr. Dr. Sarkhan Hasanov, Dağ'ı kalp masajıyla yeniden hayata döndürdü. Bu anlar, hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Acil ameliyata alınan Dağ, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıkarıldı.

'BİR DAKİKA BİLE KAYBETMEK İSTEMEDİK'

Sedyenin üzerinde dakikalarca kalp mesajı yaparak Hamza’yı hayata bağlayan Hasanov, yaşadığı olayı anlatarak, “Acil servisten çağrıldım. Acile çağrılıyorsak açık travmadır, kalp yaralanmasıdır. Hemen koşarak aşağı indim ve küçük çocuğu gördüm. O anda kalp masajı yapılıyordu hastaya. Ne oldu ne bitti orada bir sorduk, bir yaralanması varmış, korkuluk demiri saplanmış kalbine. Önemli olan kararı verip uygulamak. Atladım sedyenin üzerine, kalp masajı yaparak. Çocuğun kalbi durmuş, solunumu yok, hiçbir şeyi yok. Dakikalar önemli burada. Bir dakika bile kaybetmek istemedik. Hemen acil ameliyathaneye aldık” diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Çocuğu daha sonra ameliyata aldıklarını belirten Hasanov, şunları kaydetti:

“Apar topar masaya alıp, göğüs kemiğini keserek kalbi açtık. Maalesef kalpte, sağ karıncık diyoruz, orada yaralanma mevcuttu. Onardık, tamir ettik. Çocuğa böyle bir müdahale gerçekten ilk oldu. Çünkü çocuk olunca her şey değişiyor. Hepimizin çocuğu var, orada kendi çocuğumuzu görüyoruz. Artık orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii meslek icabı erişkinler de oldu, tecrübemiz oldu bu konularda ama çocuk ilk kezdi. Sonuçtan çok mutluyuz, gerçekten çok mutlu olduk sonuçtan.”

Hasanov, ameliyat ve bir haftalık yoğun bakım süresinin ardından Hamza Dağ’ın hastanedeki tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.