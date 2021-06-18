Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1408
ALTIN
500.787
DOLAR
8.6767
STERLİN
12.0541
EURO
10.3406
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş...
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli...
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte Hediye 
Sezen Aksu' dan Akay'a Çifte...

Karadeniz'de vakalar düşüşte

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 14:28
0 Okunma
Karadeniz'de vakalar düşüşte

TRABZON - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, Doğu ve Orta Karadeniz’deki 6 ilde, vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Haritada, geçen haftaya göre düşüş olmasına rağmen Gümüşhane, 98,80'lik oranla Türkiye’de vaka sayısı en yüksek 4’üncü il oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran haftasında, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını güncelledi. Haritada Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, Trabzon, Artvin ve Bayburt hariç, vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da düşüş görüldü. Bölgede aşılamadaki hızlı yükseliş ve beraberindeki tedbirlerle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Gümüşhane’de vakalarda düşüş eğilimi devam etti.

Güncel haritaya göre, Sinop’ta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 38,34’ten 32,80’e, Samsun’da 49,40’tan 46,40’a, Ordu’da 68,39’dan 59,76’ya, Giresun’da 57,74’ten 52,15’e, Rize’de 85,18’den 80,15’e, Gümüşhane’de 103,86’dan 98,80’e geriledi.

3 İLDE ARTIŞ; GÜMÜŞHANE ZİRVEDE

Haritada, geçen haftaya oranla bölgede vaka sayısı artan iller ise Trabzon, Artvin ve Bayburt oldu. Son 1 haftada Bayburt’ta 40,89 olan vaka sayısı 58,60’a, Trabzon’da 51,38’den 65,65’e, Artvin’de ise 35,93’ten 44,84’e yükseldi. Geçen haftaya göre yüzde 4,87’lik düşüş görülmesine rağmen Gümüşhane, 98,80’lik oranla turuncu kategoride yer alıp, Türkiye’de vaka sayısı en yüksek 4’üncü il oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadenizde Vakalar DüşüşteSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik, bu yıl 6 bin 107 kaçak göçmeni kurtardı
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans