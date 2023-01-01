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Karadeniz’de istavrit tezgahlara geri döndü

Karadeniz'de, denize açılan balıkçıların ağları, palamut ve hamsinin ardından yeniden istavritle doluyor. Rize’de tezgahlardaki yerini alan istavritin kilosu 50 TL’den satılıyor.

01 Ocak 2023 Pazar 18:23
Karadeniz’de istavrit tezgahlara geri döndü

RİZE,(DHA)

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu ile 'Vira bismillah' diyerek denizlere açılan ve 4 ayı geride bırakan Karadenizli balıkçıların ağlarını bugünlerde istavrit dolduruyor.

Palamut ve istavritle başlayan av sezonunda kış mevsimin gelmesiyle hamsinin bollaşacağını bekleyen balıkçıların tezgahlarında yine istavrit bolluğu yaşanıyor.

Rize’de istavritin kilosu 50 TL’den satılıyor. Tezgahlarda tirsi ve mezgitin kilosu 40 lira, hamsinin kilosu 35 lira, yerli somonun tanesi ise 100 liradan satışa sunuluyor.

‘İSTAVRİT GERİ DÖNDÜ’ 

Balıkçı Ali Yılmaz, istavritin tezgahlara geri döndüğünü belirterek “Şu anda beklediğimiz hamsi bolluğu henüz gelmedi. İnşallah daha iyi olur.

Şu an güzel bir istavrit  var. Hamsi beklerken tezgahlardaki yerini istavrit aldı, istavrit geri döndü” dedi.

‘HAFTADA 2-3 SEFER BALIK, HAMSİ ALIYORUZ’ 

Tezgahtaki balık çeşitleri arasından hamsi almayı tercih eden Murat Elmalı “Hamsi Karadeniz’in ama biraz pahalı bu aralar.

Biraz daha uygun olmasını istiyoruz. Ben normalde istavrit severim ama bugün hamsi aldık köye çıkıp mangal yapacağız.

Bu sene hamsi çok az, o yüzden de fiyatlar biraz yüksek. İnşallah biraz daha düşer” diye konuştu. Asuman Ataman ise “Kardeşim Antalya’dan geldi uzun zamandır hamsi yememiş biz de bugün hamsi aldık. Haftada 2-3 sefer balık, hamsi alıyoruz. Fiyatlar da gayet iyi” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KaradenizIstavritTezgah
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