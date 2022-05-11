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Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:03
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğüne Bağlı İş yerlerine Süresi̇ Beli̇rli̇ Olmayan Sürekli̇ İş Sözleşmesi̇ İle Çalıştırılmak Üzere; Toplam 1 (Bi̇r) Adet Eski̇ Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şeki̇lde Yaralanan (Tmy) İşçi̇ Alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 09/05/2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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