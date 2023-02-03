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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu

03 Şubat 2023 Cuma 14:33
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 6 adet arsa ve Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesinde 8386 ada 10 parselde bulunan günübirlik tesis alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak Kapalı Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satılacak.

Arsa satış ihaleleri, 14 Şubat 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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