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Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi

19 Ağustos 2022 Cuma 16:10
Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi

TEKİRDAĞ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı öncesi belediye işçileri, 'ek zam' eylemi yaptı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, daha önce maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, 2 kez eylem yapıp, ek zam talebinde bulundu. Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplantı. Ek zam talebini yineleyen işçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. Polisin oluşturduğu kontrol noktasına yürüyen işçilere, çevredeki bir kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine bu kişi ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İşçiler, polis kontrol geçirildikten sonra açılışın yapılacağı alanın arka bölümüne alındı. Öte yandan işçiler burada; 'Sayın Genel Başkanımız Tekirdağımıza hoşgeldiniz. Büyükşehir işçileri olarak geçinemiyoruz. Size güveniyoruz' yazılı pankart açtı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Belediye IşçileriEk ZamTekirdağ
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