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Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
18 Haziran 2022 Cumartesi 12:55
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
(Başlama: 17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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