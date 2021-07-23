Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi istihdam edecek.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" uyarınca değerlendirilecek.

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