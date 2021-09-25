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Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık Köyü Panayır İskelesi mevkiinde bulunan C Tipi Mesire Alanı işletilmek üzere kiraya verilecek. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
25 Eylül 2021 Cumartesi 17:16
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Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık Köyü Panayır İskelesi mevkiinde bulunan C Tipi Mesire Alanı işletilmek üzere kiraya verilecek. 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğüne ait mesire alanının 15 yıllığına kiraya verileceği ihale 4 Ekim 2021 tarihinde İl Encümeni huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. 

İhalede yer almak isteyen katılımcıların İhale dosyasını ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için ihale metnini tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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