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Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü’nde farkındalık hareketi

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artması için her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü’nde Kızılay, yurt içi ve yurt dışında yetimhanelerde, Sevgi Evleri’nde ve kamplarda kalan çocuklar için iftar ve iftariyelik dağıttı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2021 Çarşamba 14:41
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Kızılay’dan Dünya Yetimler Günü’nde farkındalık hareketi

"8 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAK HEDEFLENİYOR”

Ramazan ayı boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyon TL değerinde yardım ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde yurt içi ve yurt dışındaki yetim çocukları da unutmadığını ve Türkiye genelinde bulunan 26 aşevinde pişen sıcak iftar yemeklerini, iftariyelikleri ülke genelinde Sevgi Evleri’nde kalan yetim çocuklara ulaştırdıklarını belirtti.

Yurt dışında ise pandemi sebebiyle Afganistan, Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, KKTC, Senegal, Somali ve Sudan’da toplam 4482 yetim çocuğa iftar veren Kızılay, çocuklar için içerisinde etli pilav, tavuk güveç, hamburger, patates, kavurma, mercimek, bakla, yoğurt, salata, meyve, hurma, şekerleme ve içecek bulunan çeşitli menüler hazırladıklarını duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE YETİM SAYISI 140 MİLYONDAN FAZLA

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun 2,2 milyarını oluşturan çocuklar arasında yetimlerin sayısı 140 milyondan fazla olduğunun altı çizildiği Kızılay’ın açıklamasında;  Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelerdeki yetimlerin sayısının ise tüm dünyadaki yetimlerin üçte birine tekabül ettiği bilgilerine de yer verildi.

İnsani yardım faaliyetlerinde çocukların ve yetimlerin zarar görebilirliğini azaltmak için özel çalışmalar yürüten Kızılay, içerisinde okuldan oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçların giderildiği kompleksler inşa ederek yalnızca Dünya Yetimler Gününde değil tüm yıl boyunca çocuklara beslenme, giyim, kırtasiye gibi yardımları ulaştırmayı ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan sanat ve spor gibi terapi çalışmaları için de gerekli ekipmanları tedarik etmeyi amaçlıyor. (İSTANBUL)


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Yetimler GünüKızılayFarkındalık Hareketi
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