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Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 10:58
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Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Antalya ili Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi'nde kurulması kararlaştırılan pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak. 

Pazar yeri tahsis kurasına katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte 17-25 Kasım 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Belgeleri teslim eden pazarcı ve üretici esnafına kura ile 138 adet sebze-meyve, 38 adet tuhafiye, 8 adet kuruyemiş/bakkaliye, 7 adet şarküteri-peynir, 5 adet balık, 1 adet çaycı, 1 adet yemek yeme yeri ve 51 adet üretici tezgahı tahsis edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.11.2021 11:09
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