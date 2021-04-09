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Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak

Erzurum Köprüköy Belediyesi ilk defa atanmak üzere 9 memur alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Nisan 2021 Cuma 10:04
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Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Erzurum/ Köprüköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır. 

Boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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