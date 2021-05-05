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Kuaför Ahmet Köse: Kapanma sonrası  salonlarda hijyene dikkat

Tam kapanma sona erdiğinde kuaför salonları yeniden açılacak, birçok kadın soluğu kuaföründe alacak. Kuaför Ahmet Köse’ye göre “yeni normalleşme” sürecinde hijyene her zamankinden daha fazla özen gösterilmeli: “Bu süreci en hafif zararla atlatabilmek için müşterilerimiz de duyarlı olmalı. Önce sağlık!”

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:27
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Kuaför Ahmet Köse: Kapanma sonrası  salonlarda hijyene dikkat

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tam kapanma sürecinde kapalı olan kuaför salonlarına gidemeyen kadınlar, ihmal ettikleri saçlarına eski sağlığını kazandırabilmek için yeni normalleşme sürecini iple çekiyor. Kuaför Ahmet Köse, salonlar daha açılmadan randevuların neredeyse dolduğunu söylüyor. Köse, kadınları hijyene dikkat etmeleri konusunda da uyarıyor: “Önce sağlık, sonra saçlar.”
LÜTFEN DUYARLI OLUN
Pandemi döneminde çalıştığı salonda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Ahmet Köse, müşterilere de bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyor: “Biz pandeminin başından bu yana ‘önce sağlık’ diyerek hareket ettik, hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye taşıdık. Örneğin salonumuzun her yerini, kullandığımız her aleti düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çalışanlarımız hem maske hem de siperlik takıyor. Sandalye sayımızı yarı yarıya düşürdük. Bu süreci en hafif zararla atlatabilmek için müşterilerimizden de duyarlı olmalarını bekliyoruz. Lütfen maskesiz dolaşmasınlar. Bizim yaptığımız gibi HES koduyla müşteri kabul eden, randevulu çalışan ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyan kuaför salonlarını tercih etsinler.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.05.2021 15:29
Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaKuaförAhmet Köse
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