KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± 110 KÃ¼tÃ¼phaneci istihdam edecek

ilan.gov.trâ€™de yer alan ilana gÃ¶re; KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu ve SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslara gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere, KÃ¼tÃ¼phaneci pozisyonuna sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav ile toplam 110 sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.



BaÅŸvuru YapÄ±labilecek Ä°ller ve Kontenjanlar:

AdÄ±yaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), AydÄ±n (2), BalÄ±kesir (2), Bilecik (2), BingÃ¶l (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Ã‡anakkale (2), Ã‡ankÄ±rÄ± (1), Denizli (4), DiyarbakÄ±r (1), DÃ¼zce (2), Edirne (1), ElazÄ±ÄŸ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), EskiÅŸehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), GÃ¼mÃ¼ÅŸhane (3), Isparta (2), Ä°zmir (9), KarabÃ¼k (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), KÄ±rÄ±kkale (1), KÄ±rklareli (2), Kocaeli (2), KÃ¼tahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), MuÄŸla (2), MuÅŸ (2), NevÅŸehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), ÅžanlÄ±urfa (3), ÅžÄ±rnak (1), TekirdaÄŸ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).