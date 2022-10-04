Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.434,03
ALTIN
1.019,45
DOLAR
18,58
STERLİN
21,13
EURO
18,41
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

04 Ekim 2022 Salı 14:37
Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-909' ile harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkılınç: Yeni Basın Yasası hakikat mücadelesinin sembolüdür
Erkılınç: Yeni Basın Yasası hakikat mücadelesinin sembolüdür
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans