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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak

31 Ocak 2023 Salı 14:38
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 100 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacak. Adayların başvurularını Üniversite'nin Personel Daire Başkanlığı'na web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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