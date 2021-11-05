Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı

İSTANBUL - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin açılış törenine katıldı.



Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde 2003-2020'de taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken can kaybının azaldığını kaydetti. Karaismailoğlu, bu başarının arkasında bilimsel çalışmalar ışığında yapılan doğru yatırımların bulunduğunu söyledi.



Trafik kazalarının oluşmasındaki insan hatalarının payının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu nedenle birinci amacımız insanların bu hataları yapmasını önlemektir. Trafik Güvenliğinin artırılabilmesi için davranış değişikliklerine gitmemiz şart. Bu değişikliğin tüm toplumumuzda yaygınlaşmasını sağlamak zorundayız. Bunun hemen ardından, ikinci amacımız; hatalar olsa dahi insanların hayatını kaybetmesini engelleyebilecek önlemleri almaktır" dedi.





"ARTIK BÜTÜN YOLLARIMIZI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİYLE İNŞA EDİYOR"



Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde yıllık 3,5 milyar lira tasarruf Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl 16 Aralık'ta Ankara-Niğde Otoyolunu



Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmete aldıklarını, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz, seyahat süresini kısaltan, kara yolu ulaşımının stratejik bir parçasını tamamladıklarını belirtti.



Karaismailoğlu, "Artık bütün yollarımızı akıllı ulaşım sistemleriyle inşa ediyor; tüm karay olu ağımızda akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi tam da bu amaca hizmet eden çok güzel ve doğru bir



örnek oldu. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya Akyazı yakınlarında sona eren Kuzey Marmara Otoyolu; İstanbul şehir içi trafiğini ve boğaz geçişini önemli ölçüde rahatlattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinde seyahat süresinde yüzde 42'ye varan kısalma olmuştur. Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ile nakliye



araçlarına kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu" diye konuştu.





"148 PERSONEL ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR"



Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 518 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 518 milyon lira tasarruf sağlandığını kaydederek, karbon emisyonunun 198 bin ton azaltıldığını, hava kirliliği ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sunulduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamında 3,2 milyon metre fiber optik kablo altyapısı bulunduğunu ifade ederek "Otoyolda, 134 adet değişken mesaj işareti, 3 bin 46 adet kamera, 36 adet meteoroloji ölçüm istasyonu, 275 acil telefon altyapısıyla ücret toplama, olay algılama, trafik güvenliği, iletişim ve haberleşme ağı altyapısı bulunmaktadır. Tüm bu altyapının yönetimi 53 bin 300 metrekare saha üzerine kurulu bu Ana Kontrol Merkezi yerleşkesinde; 24 saat çalışma sistemiyle 148 personel aracılığıyla gerçekleşmektedir" şeklinde konuştu.



Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu ile DEİK Başkanı Nail Olpak, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Enes Olpak ve beraberindeki heyet açılış kurdelesini kesti. Karaismailoğlu, kurdele kesiminin ardından ana kontrol merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.