Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi

MALATYA - Türkiye'nin farklı illerinde yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 107 kaçak göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.



Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 107 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler, jandarma ve polis gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağıyla ülkelerine gönderildi.



Türkiye genelinde 27 Ocak itibarıyla düzenlenen 105 charter seferiyle 26 bin 786 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ülkesine gönderildi. Diğer yabancı uyruklu göçmenlerle bu sayı, 46 bin 344'e ulaştı.