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Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:58
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Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit

MARDİN - Mardin'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), şehit oldu. 

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtilirken, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
1 Asker şehitMardinAskeri Araca Saldırı
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