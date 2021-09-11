Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Kadroya başvurmak için en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olma şartı aranıyor.



Başvurular 8 Eylül - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.



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