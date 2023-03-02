Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde, Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel alınacak.



Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Adayların öncelikle online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.



Online başvurusunu tamamlayan adaylar, asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmalıdır.



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