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Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale

Ekiplerin mücadelesiyle alevler, santrale ulaşmazken, gün aydınlandıktan sonra 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan müdahale başlatıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15
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Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale

MUĞLA, (DHA)

Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 1 kilometre yaklaştı. Ekiplerin mücadelesiyle alevler, santrale ulaşmazken, gün aydınlandıktan sonra 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Orman işçileri ile itfaiye erleri, 2 mahalleye müdahale edince yangın, kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Aşağı Mazı ardından Yukarı Mazı mevkilerinde evler, alevlere teslim oldu. Her 2 bölge de tahliye edildi. Mahalleli, sahilden botlarla gezi teknelerine alınarak, götürüldü. Aşağı Mazı'da söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevler, bu kez de Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler, bölgeyi kaplayınca 2 mahalle de tahliye edildi.

TÜRKEVLERİ MAHALLESİ'NE SIÇRADI

Çökertme Mahallesi'nin girişindeki ormanlık alanda da etkili olan yangın nedeniyle simsiyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dün sabah helikopterler söndürme çalışmalarına destek olunca alevler, bu noktada kısmi olarak söndürüldü ancak bu kez Türkevleri Mahallesi'nde etkili oldu. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

TERMİK SANTRALDE GECE BOYU MÜCADELE

Alevler, dün akşam Ören Mahallesi yönünde ilerleyince Kemerköy Termik Santrali için tehdit oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, santrale 1 kilometre kadar yaklaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede gece boyu ekipler, mücadeleyi sürdürdü. Santralin çevresinde hendekler kazıldı, hidrojen tankları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ekipler hazır bekletildi. Santral yetkililerinden yapılan açıklamada ise üst düzey tüm tedbirlerin alındığı belirtilip, "Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahele ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Öte yandan karadan gece boyu zorlu mücadelenin sürdürüldüğü bölgede, sabahın erken saatlerinden itibaren havadan müdahale başlatıldı. Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına yaklaşan alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan su atılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MilasYangınTermik SantralHavadan MüdahaleBodrumMazı MahallesiçökertmeTürkevleriYeni Çağrı
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