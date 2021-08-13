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Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 11:39
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Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Milli Savunma Bakanlığı, Tabip, Diyetisyen, Mühendis, Veteriner Hekim, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Kütüphaneci, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başvurular 11 Ağustos ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi ortamda yapılacaktır. Adayların, başvuru şartlarında istenen ustalık veya kalfalık belgesini, MEB Onaylı Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.


Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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