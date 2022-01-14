MSB: Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevden alındı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca Anıtkabir ziyareti sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındığı açıklandı.



Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.