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MSB: PenÃ§e-Kilit bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:56
MSB: PenÃ§e-Kilit bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu

ANKARA - Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), PenÃ§e- Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde terÃ¶ristler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucu Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Sinan Ä°nak'Ä±n ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde, 17 KasÄ±m 2022 tarihinde, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucu, kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z Piyade Uzman Ã‡avuÅŸÂ Sinan Ä°nakÂ ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet;Â kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAÅžSAÄžLIÄžI

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ÅŸehit Sinan Ä°nak iÃ§in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 17 KasÄ±m 2022 tarihinde ÅŸehit olmuÅŸtur. Kahraman ÅŸehidimize ÅŸahsÄ±m ve MSB mensuplarÄ± adÄ±na Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim" dedi.Â 

Osmaniye'ye ÅŸehit ateÅŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼

OSMANÄ°YE - Irak'Ä±n kuzeyindeki PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Sinan Ä°nakâ€™Ä±n (28) acÄ± haberi, memleketi Osmaniyeâ€™nin DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esindeki ailesine ulaÅŸtÄ±.



TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸinde Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Sinan Ä°nak, ÅŸehit oldu. Åžehit Ä°nakâ€™Ä±n acÄ± haberi, Osmaniyeâ€™nin DÃ¼ziÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼mÃ¼ÅŸ kÃ¶yÃ¼nde ailesine ulaÅŸtÄ±. Askeri yetkililerden oÄŸullarÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu haberini alan anne HÃ¼sne ile baba Ã–kkeÅŸ Ä°nak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Ä°nakâ€™Ä±n yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ±, taziye iÃ§in eve gelmeye baÅŸladÄ±. Åžehidin baba ocaÄŸÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

Åžehidin Emine Ä°nak ile evli olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PenÃ§e Kilit OperasyonuPiyade Uzman Ã‡avuÅŸ Sinan Ä°nakOsmaniyeÅŸehit
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