Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 9 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

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