Nüfusa oranla en fazla vaka görülen il Çanakkale oldu

ÇANAKKALE - Sağlık Bakanlığı’nın illere göre haftalık vaka sayısı haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 456,84 ile Çanakkale oldu.



İllere göre haftalık vaka haritasında 11-17 Aralık tarihleri arasında her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il; 456,84 vaka ile Çanakkale oldu. Çanakkale, 23 Kasım-3 Aralık haftasında da 472,53 vaka sayısıyla 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olmuştu. Geçen hafta ise 100 bin kişide görülen 464,78 vaka sayısıyla Kırklareli'den sonra ikinci il olmuştu.



Vatandaşlardan emekli Halil Yıldırım, "Küçükten büyüğe bütün vatandaşlarımız maskesini mutlaka takmalı ve kalabalık ortamlara girmemeye çalışsın. Herkes bu koronavirüse çok dikkat etmeli. Ayrıca herkesin bu salgına karşı mutlaka aşı olması lazım" dedi.