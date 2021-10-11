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Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:11
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Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitenin web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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