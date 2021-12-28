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Öğretim Üyesi İstihdam Edilecek 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Aralık 2021 Salı 13:16
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Öğretim Üyesi İstihdam Edilecek 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alacak. 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.12.2021 13:24
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