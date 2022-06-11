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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Haziran 2022 Cumartesi 10:31
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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