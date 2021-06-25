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Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Haziran 2021 Cuma 11:46
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Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yarışma ile kent genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedefleniyor. 

Rehber niteliğindeki çalışmada, Ordu’nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerlerinin yapılması ve bu yapıların yaygınlaştırılması, yöresel mimariye olan ilginin ve hassasiyetin artırılması da hedefler arasında.

Yarışmada katılımcılar için proje teslim tarihi 26 Temmuz 2021 saat 17.00 olarak belirlendi.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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