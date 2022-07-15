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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

15 Temmuz 2022 Cuma 13:46
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; ilanda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e- Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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