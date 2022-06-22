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Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2022 Çarşamba 10:15
Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye ile Adana'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kararı bulunan 20 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. 70 polisin görev aldığı şafak operasyonunda Osmaniye ve Adana'daki 20 adrese eş zamanlı girildi. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 9 şüpheli gözaltına alırken, uyuşturucu satışında kullanıldığı tahmin edilen hassas teraziler ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Ve AdanaUyuşturucu Satıcıları
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