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Pençe-Kilit operasyonu şehidi, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:34
Pençe-Kilit operasyonu şehidi, gözyaşlarıyla toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kilit Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı (24), Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Afşin Devlet Hastanesi’nin morgundan alınan şehit Fırat Canlı'nın cenazesi, Küçüktatlar Mahallesi'ndeki baba ocağında dua edilip helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Burada şehit Canlı için tören düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Fırat Canlı'nın Türk bayağına sarılı tabutu, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazere güçlükle ayakta duran şehidin annesi Zahide Canlı, "Cumhurbaşkanım oğlumun kanını yerde koyma" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit OperasyonuVeteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı
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