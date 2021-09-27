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Personel hizmeti alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Eylül 2021 Pazartesi 11:42
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Personel hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kars Şeker Fabrikası 2021/2022 yılı kampanya dönemi şeker ambarı tahmil tahliye ve ambalajlamada çalışacak personel alımı yapacaktır. 

2021/2022 Yılı Kampanyası Üretimine Destek T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmenliğine göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10:30’da Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. 

İhaleye ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.09.2021 11:43
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