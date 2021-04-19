Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1392
ALTIN
462.577
DOLAR
8.0713
STERLİN
11.2458
EURO
9.7128
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43...
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık...

Prof. Dr. Ali Özek için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı

Tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında hayatını kaybeden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2021 Pazartesi 15:28
0 Okunma
Prof. Dr. Ali Özek için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı

İSTANBUL - İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Özek çin bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Özek'in yakınları katıldı. 

Prof. Dr. Özek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

“PROF. DR. ALİ ÖZEK, ‘BUNDAN SONRA HER AY SİZE BURS VERECEĞİM’ DEDİ” 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazı sonrası Prof. Dr. Ali Özek ile bir anısını anlattı:

“Okula abim ile başladık. Okulumuzun müdürü Prof. Dr. Ali Özek, bizi yanına çağırdı. ‘Siz iki kardeşsiniz sıkıntı yaşarsınız. Bundan sonra her ay size burs vereceğim’ dedi. Ali Özek  hocamız, uluslararası boyutta dini faaliyetlere destek veren bir hocamızdır. Ali Özek hocamızın yaptığı camileri, üniversiteleri herkes bilir. Aynı zamanda hocamız ömrünün son 20 yılını orta Asya'da dini faaliyetlerine ayırmıştır. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı Prof. Dr. Ali ÖzekCenaze Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor
"İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız"
"İstanbul'umuzu her yönden güvence altına alacağız"
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans