PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketi mÃ¼lkiyetindeki, Ankara ili Ã‡ankaya ilÃ§esi Cumhuriyet mahallesinde bulunan 3 adet daire aÃ§Ä±k ihale usulÃ¼ ile ayrÄ± ayrÄ± satÄ±lacak.



Ä°hale Ankara PTT BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde 16 KasÄ±m 2022 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°hale konusu taÅŸÄ±nmazlara ait satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun Ã¶rneÄŸi Ankara PTT BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinde gÃ¶rÃ¼lebilir ve 100 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edilebilir.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.