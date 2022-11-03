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PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±
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PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:41
PTT A.Åž.'den Ã‡ankaya'da daire satÄ±ÅŸÄ±

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketi mÃ¼lkiyetindeki, Ankara ili Ã‡ankaya ilÃ§esi Cumhuriyet mahallesinde bulunan 3 adet daire aÃ§Ä±k ihale usulÃ¼ ile ayrÄ± ayrÄ± satÄ±lacak.

Ä°hale Ankara PTT BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde 16 KasÄ±m 2022 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°hale konusu taÅŸÄ±nmazlara ait satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun Ã¶rneÄŸi Ankara PTT BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinde gÃ¶rÃ¼lebilir ve 100 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edilebilir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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