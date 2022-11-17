SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan Ä°lk Defa ve Yeniden Atama KurasÄ±

ilan.gov.trâ€™de yer alan ilana gÃ¶re; SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±na AÃ§Ä±ktan Kura ile Atanacak BazÄ± SaÄŸlÄ±k Personelinin Atama Usul ve EsaslarÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÄŸlÄ± KuruluÅŸlarÄ± ile diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in, tÄ±pta uzmanlÄ±k mevzuatÄ±na gÃ¶re uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diÅŸ tabibi, diÅŸ tabibi ve eczacÄ± kadrolarÄ±na ilk defa veya yeniden yapÄ±lacak atama yerleÅŸtirme iÅŸ ve iÅŸlemleri, ilan edilen takvim Ã§erÃ§evesinde noter tarafÄ±ndan bilgisayar ortamÄ±nda kura ile yapÄ±lacak.



BaÅŸvurular, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¶netim Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) Ã¼zerinden e-Devlet kapÄ±sÄ± kimlik doÄŸrulama sistemi ile giriÅŸ yapÄ±larak kura takviminde belirtilen sÃ¼reler iÃ§inde yapÄ±lacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.



BaÅŸvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasÄ±nda PBS Ã¼zerinden baÅŸvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleÅŸtirecek. KesinleÅŸtirme iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ktan sonra baÅŸvuru bilgileri ve tercihlerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lamayacak.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.