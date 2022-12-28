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Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57 akademik personel alacak

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:13
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 57 akademik personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde 57 Öğretim Üyesi alacak.

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Doçent adaylarının Personel Dairesi Başkanlığı'na, diğer adayların ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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