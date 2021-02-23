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Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2021 Salı 12:08
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Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait Türkeli İlçesi, Güzelkent Köyü ve ilanda konumu belirtilen otel ve müştemilatının 10 (On) yıl süreliğine eşyalı olarak, 3 yıllık kirasının peşin olarak alınması şartı ile, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre 10/03/2021 Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30’da kiralanmak suretiyle ihale edilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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