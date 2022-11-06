ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehitler iÃ§in askeri tÃ¶ren

ÅžIRNAK, (DHA)

PenÃ§e-ÅžimÅŸek Operasyonu bÃ¶lgesinde PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanÄ±p, hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Halil YÄ±ldÄ±z ile Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er FÄ±rat GÃ¼ner iÃ§in ÅžÄ±rnak 23'Ã¼ncÃ¼ Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene; Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Arif Ã‡etin, Vali Osman Bilgin, AK Parti ÅžÄ±rnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'Ã¼ncÃ¼ Piyade TÃ¼men KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Halil Soysal ile askerler katÄ±ldÄ±. Åžehitlerin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± cenazeleri, tÃ¶ren alanÄ±na getirildi. SaygÄ± duruÅŸu sonrasÄ± ÅŸehitlerin Ã¶zgeÃ§miÅŸi okundu, dua edildi. YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi memleketi Konya'ya, GÃ¼ner'in cenazesi ise Hatay'a gÃ¶nderildi. (DHA)