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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu

T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 11:33
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,  Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
T.C.Tarım Ve Orman BakanlığıSözleşmeli Bilişim Personeli
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