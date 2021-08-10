Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacaktır.

Başvuracak adaylarda; Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınacaktır.

Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

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