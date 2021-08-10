Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1437.51
ALTIN
477.46
DOLAR
8.6062
STERLİN
11.9307
EURO
10.0905
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ağustos 2021 Salı 10:35
8 Okunma
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacaktır. 

Başvuracak adaylarda; Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınacaktır.

Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.08.2021 10:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması
Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans