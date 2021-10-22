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Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2021 Cuma 11:32
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Sözleşmeli Tekniker ve Büro Personeli Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 25 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 22.10.2021 11:52
Anahtar Kelimeler:
Tapu Ve Kadastro Genel MüdürlüğüSözleşmeli Personel
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