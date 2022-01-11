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Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 14:15
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Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak -Ankara yolunda, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası şoför ve yaralanan 11 yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan aldığı yolcuları Zonguldak'a götüren Hüseyin Erzurumlu yönetimindeki 67 AS 825 plakalı minibüs, Himmetoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalede Hüseyin Erzurumlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirleyen sağlık ekibi, sürücü ve kazada yaralanan 11 yolcuyu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Sürücü Kalp Krizi GeçirdiMinibüs Istinat Duvarına çarptı
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