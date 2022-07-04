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TBMM personel alacak

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:16
TBMM personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü veya uygulama sınavı sonuçlarına göre 300 personel alınacak.

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacak. Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Başvurular 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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