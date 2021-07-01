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Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Temmuz 2021 Perşembe 13:45
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Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama

TEKİRDAĞ -  Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Yelken Kulübü'ndeki kutlamalara Vali Aziz Yıldırım, protokol üyeleri, huzurevi sakinleri ile yelkenciler katıldı. Vali Yıldırım ile protokol üyelerinin denize çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, denizde römorkör ve yelkenci gençlerin geçişi yapıldı. Denizde gösteri yapan iki römorkörün su takı gösterisi ilgiyle izlendi. Tören, çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu. Vali Yıldırım, Kabotaj Bayramı'nın, bir ülkenin, mavi vatanın özgürlüğü, bağımsızlığının göstergesi olduğunu belirterek, "Bugün denizlerimize sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez anlıyoruz. Gerek askeri anlamda, gerek sınırlarımızın korunması anlamında, ticaret anlamında mutlaka mavi vatana, denizlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Mavi vatan, sadece kıyılardan başlamıyor. Mavi vatan, bizim karalarımızdan daha geniş bir alan. Kabotaj Bayramı'nda bunlar sembolik belki ama bu denizlerin ezeli bizim olduğunun bir göstergesidir. Onun içindir ki hepimiz buradayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kabotaj BayramıTekirdağ
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