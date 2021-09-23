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Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Eylül 2021 Perşembe 09:30
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Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapacaktır. 

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/09/2021-04/10/2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. 

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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