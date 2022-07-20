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TOGG İstanbul'da sergileniyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Konsept Akıllı Cihazı, Beşiktaş'taki alışveriş merkezinde sergilenmeye başladı. 3 ay boyunca ziyaretçiyle buluşacak otomobile, ilk günden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:15
TOGG İstanbul'da sergileniyor

İSTANBUL, (DHA)

İlk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıtılan TOGG Konsept Akıllı Cihaz, bugün Beşiktaş'taki Zorlu Center'da sergilenmeye başladı. Seri olarak üretilmesi planlanmayan Konsept Akıllı Cihaz, TOGG'un gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili ipuçları veriyor.

Bugün ziyaretçilerle buluşan sedan model Konsept Akıllı Cihaz, Levazım girişindeki alanda 3 ay boyunca sergilenecek. TOGG'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı cihaz, ilk günden ilgi odağı oldu.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Sergilenen otomobili görmeye gelen Gökhan Güngör, "Araç güzel ve çok lüks. Umarım fiyatı da güzel olur. Elimden gelirse benim ilk tercih edeceğim araba olur.

Çok güzel duruyor hem makam aracı gibi, hem SUV gibi. Birçok aranılan şey var. Çok elektronik olduğu için ne kadar arıza çıkartır onları düşünmek gerekiyor. Ama tercih edilir ve güzel" dedi.

Cengiz Ertuğrul da, “Tasarım açısından, görsellik açısından size kattığı o derinlik hissi bambaşka bir şey.

Muhteşem bir şey. Çok gurur verici, etkileyici bir tasarım. Yapanların emeğine sağlık. Yerli ve milli olması bambaşka bir şey. Tüylerimiz diken diken oluyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TOGGMilli OtomobilYerli Ve MilliBeşiktaş Alışveriş Merkezi
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