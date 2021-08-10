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TOKİ'den Kütahya'da konut satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ağustos 2021 Salı 10:35
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TOKİ'den Kütahya'da konut satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kütahya Merkez Parmakören Mahallesinde yaptırılan 1453 Konutlar Projesi kapsamında 174 adet konutu satışa sunuyor.

Konut satış kurasına başvurular 23 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası Şubelerine yapılacak. Projede en düşük konut fiyatı 280.500 TL, en yüksek konut fiyatı ise 342.100 TL olarak açıklandı.

İlanı görüntülemek için tıklayınız. 
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.08.2021 10:36
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